Мужчина рассказал на допросе подробности своей вербовки.

Исполнитель покушения на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины в августе 2025 года. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что подозреваемый проходил стрелковую подготовку на киевском полигоне. Вербовка мужчины проводилась при содействии польских спецслужб. Речь идет о сыне подозреваемого, Любоше Корбе, 1998 года рождения. Известно, что иностранец проживает на территории города Котовице. В российском силовом ведомстве уточнили, что исполнитель покушения на генерала Алексеева из Дубая должен был вылететь в Румынию, а затем отправиться в столицу Украины.

... проверен с помощью полиграфа, проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев - Кишинев - Тбилиси - Москва. сообщение от ЦОС ФСБ РФ

ФСБ показала кадры задержания жителя Хабаровского края за шпионаж для Украины.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России