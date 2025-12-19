Россиянин помогал Украине в противоправной деятельности на территории нашей страны.

Российские силовые структуры показали кадры задержания по подозрению в шпионаже в пользу Украины 48-летнего жителя Хабаровского края. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что местный житель из города Бикин через Telegram установил контакт с представителем запрещенного на территории России иностранного военизированного объединения, действующего в интересах Главного управления разведки министерства по обороне киевского режима. По заданию куратора злоумышленник на территории нашей страны собирал и передавал разведке данные о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также сведения о расположении воинских частей и их степени защищенности. В настоящее время по ыакту произошедшего ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. Речь идет о государственной измене в форме шпионажа. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

В Москве совершили покушение на генерала Алексеева.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России