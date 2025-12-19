В Москве совершили покушение на генерала Алексеева

Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц.

В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Инцидент произошел 6 февраля в жилом доме на Волокамском шоссе. По словам Петренко, неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в Алексеева, после чего скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Следователи и криминалисты изучать записи с камер видеонаблюдения. Стрелявшего в генерала продолжают искать.

