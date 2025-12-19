ФСБ показала видео задержания взламывавших "Госуслуги" киберпреступников

Силовики рассказали о трех подозреваемых, которые незаконно оформляли на россиян кредиты через личные аккаунты пользователей.

Российские силовые структуры по Забайкальскому краю продемонстрировали кадры задержания членов преступной группировки, которые взламывали аккаунты россиян на "Госуслугах" и оформляли на граждан кредиты. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления ФСБ РФ. Известно, что банда действовала по стране с 2023 года. Они оформляли на пострадавших пользователей в личных кабинетах кредиты.

Пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группировки, специализирующейся на совершении преступлений в сфере компьютерной информации... без ведома жертв оформляли займы в различных микрокредитных и микрофинансовых организациях. пресс-служба УФСБ РФ по региону

Полученные нелегальным способом денежные средства они выводили через цепочку банковских счетов для использования в личных нуждах. Дополнительно злоумышленники занимались незаконным оборотом персональных сведений россиян, "серых" SIM-карт, банковских карт для их последующего использования в криминальной деятельности. В списке потерпевших от банды лиц есть участники специальной военной операции. В настоящее время сообщается о задержании трех человек.

Фото и видео: Пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю