ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Краснодарском крае

Сотрудники российских силовых структур и ФСИН предотвратили теракт на территории одной из исправительных колоний в Краснодарском крае. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Предполагаемым преступником является выходец Центрально-Азиатского региона 1980 года рождения. В рамках организованных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осужденный человек, отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал убить местных сотрудников из ИК. Силовики определили, что им готовилось вооруженное нападение. Удалось не допустить пострадавших или имущественного ущерба.

Своевременно полученная оперативная информация позволила установить готовивших преступление выходцев из Центрально-Азиатского региона из числа осужденных за общеуголовные преступления. сообщение от ФСИН по региону

В результате происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 3 статьи 205 УК РФ.

