В Новосибирске задержан заведующий лабораторией знаменитого центра вирусологии "Вектор"

Сотруднику предъявлены обвинения во взяточничестве и растрате средств из нацпроекта.

Сотрудники российских правоохранительных органов арестовали заведующего лабораторией Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научной центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы Роспотребнадзора. В настоящее время мужчина подозревается в получении взятки, а также в растрате денежных средств национального проекта "Наука и университеты" (по части 6 статьи 290 и части 3 статьи 159 УК РФ). Соответствующим данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления ФСБ по региону. С помощью руководства центра в Новосибирской области удалось установить, что злоумышленник получил более 4,7 миллиона рублей за проведение исследований биологических образцов в нарушение установленного порядка в интересах коммерческой организации. Следственный комитет уточнил, что полученные материальные блага фигурант уголовного дела выводил по подложным документам на счета аффилированной организации. В скором времени в судебной инстанции местному сотруднику выберут меру пресечения.

В отношении сотрудника ГНЦ "Вектор" заведено уголовное дело по признакам преступлений... получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере, мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере. пресс-служба СК РФ по региону

ФСБ показала кадры с обвиняемым в подготовке к диверсии в Архангельской области.

Фото и видео: УФСБ России по Новосибирской области, Telegram / Om1: Новости Новосибирска и России