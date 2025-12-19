ФСБ показала кадры с обвиняемым в подготовке к диверсии в Архангельской области

Силовики и следователи рассказали о том, какие задачи выполнял несовершеннолетний правонарушитель за деньги.

Российские силовые структуры опубликовали в социальных сетях кадры задержания подростка, обвиняемого в приготовлении к диверсии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета и ФСБ России. В надзорных органах отметили, что несовершеннолетний гражданин с конца прошлого года был задействован в деятельности международной организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории нашей страны. Юноша получал от иностранного куратора задание, после чего искал лица-исполнителей для поджога объектов транспортной инфраструктуры в Онежском районе Архангельской области. За свою работу молодой человек получал денежное вознаграждение.

Напомним, что в настоящее время россиянин обвиняется по части 2 статьи 205.5, а также части 1 статьи 30, пункту "а" части 3 статьи 281 УК РФ. Речь идет об участии в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Фото и видео: Следственный комитет по региону, УФСБ РФ