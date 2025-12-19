Силовики поймали 29-летнего диверсанта, который планировал уехать на Украину для сражения против ВС РФ.

Российские силовые структуры задержали на территории Москвы 29-летнего иностранца, готовившего по указанию украинских спецслужб взрыв на энергетическом объекте в Московской области. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей. В надзорном ведомстве установили, что подозреваемый1996 года рождения был завербован киевским куратором через мессенджер Telegram. По заказу запрещенной в нашей стране террористической организации мужчина, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта, прибыл в Россию. После совершения преступления он намеревался отправиться на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

У задержанного изъято готовое к применению СВУ фугасного действия с массой взрывчатого вещества 5 кг, а также телефонный аппарат, содержащий его переписку с куратором о подготовке к совершению ДТА. ЦОС ФСБ РФ

На текущий момент фигурант расследования уже дал признательные показания. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 281 УК РФ. Речь идет о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств, а также о приготовлении к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.твия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

ФСБ предотвратила теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России