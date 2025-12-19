ФСБ предотвратила теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю

Украинские спецслужбы планировали сделать из исполнителя преступления "смертника".

Российские силовые структуры предотвратили теракт в здании регионального управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей. В надзорном ведомстве установили, что преступление подготавливалось украинскими спецслужбами. Сотрудник сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) вышел на связь с местным жителем на полуострове через мессенджер Telegram. Он представился гражданину сотрудником ФСБ и предложил поступить на службу в органы безопасности.

В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления "предателей" в спецслужбе". ЦОС ФСБ РФ

Известно, что когда мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, то был досмотрен и задержан. При посетителе обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство (СВУ) осколочно-фугасного действия. Оно состояло из одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников. СВУ было бы задействовано непосредственно исполнителем преступления в момент активации. По замыслу зарубежных кураторов, инцидент должен был привести к гибели не только сотрудников силового ведомства, но и самого исполнителя. Последнего использовали в качестве "смертника".

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / Крым 24 | Z | Все новости Крыма