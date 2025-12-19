ФСБ предотвратила заказанное Украиной покушение на военнослужащего в Петербурге

В Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента украинских спецслужб, который намеревался совершить убийство российского военнослужащего, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.
Согласно информации, задержанный установил контакт с вербовщиком запрещенной террористической организации через социальные сети. Злоумышленник заявил о своей готовности осуществить террористический акт в поддержку киевского режима. По указанию своего координатора, он получил огнестрельное оружие, провел предварительную разведку местоположения жительства военнослужащего и начал подготовку к его ликвидации.
Оперативники ФСБ успешно задержали преступника. У него был обнаружен пистолет Макарова с глушителем, находившийся в заряженном состоянии.
Следственное управление УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.
Ранее мы сообщили о том, что начальник 178-го военного представительства Минобороны РФ заключен под стражу за взятку.
Фото: Пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все