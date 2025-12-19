Начальник 178-го военного представительства Минобороны РФ заключен под стражу за за взятку

Преступление раскрыто при содействии УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Начальник 178-го военного представительства Министерства обороны России Владимир Никитин заключен под стражу решением суда в Петербурге по представлению следствия. Об этом сообщает пресс - служба Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по военным преступлениям возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки"). Расследованием установлено, что в период с 2021 по 2023 год Миноборона заключила крупный контракт с коммерческим предприятием Петербурга на поставку специализированного электронного оборудования. Ответственность за контроль качества и приёмку товара лежала непосредственно на Никитине. В указанный период Никитин получил крупную взятку от сотрудника фирмы-исполнителя контракта за гарантированное подписание актов приёмки продукции.

Преступление раскрыто при содействии УФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Следствием подано ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста, которое удовлетворено судом. Главным военным следственным управлением СК России проводится комплекс следственных мероприятий по установлению доказательной базы, расследование дела находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Фото: пресс - служба Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти