Начальника участка "Адмиралтейских верфей" отправили под домашний арест

Суд отказал в СИЗО по делу о взятках на "Адмиралтейских верфях".

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения начальнику участка Адмиралтейских верфей, обвиняемому в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд отправил под домашний арест начальника участка №2 цеха №8 АО "Адмиралтейские верфи" Николая Колчева. Он проходит обвиняемым по 2 эпизодам получения взяток в крупном размере по пунктам "б" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, с 1 сентября 2022 года по 11 января 2023 года Колчев предложил одному из подчиненных передавать ему часть заработной платы за установление повышенного коэффициента трудового участия при аккордной системе оплаты труда. В случае отказа, как считают следователи, он угрожал снижением коэффициента.

Следствие полагает, что с 11 января 2023 года по 14 октября 2024 года обвиняемый получил от этого работника не менее 645000 рублей. Кроме того, аналогичным способом, по данным следствия, с 1 сентября 2022 года по 10 февраля 2023 года он получил от другого сотрудника не менее 275000 рублей. Николая Колчева задержали 21 января 2026 года. В этот же день ему было предъявлено обвинение. Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 марта 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что жительницу Сосонового Бора будет судить за взятку сотруднику полиции за организацию незаконной миграции.

Фото: Piter.TV