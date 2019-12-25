Жительницу Сосонового Бора будет судить за взятку сотруднику полиции за организацию незаконной миграции

Собранные доказательства признаны достаточной базой для направления материалов дела в судебные инстанции для вынесения итогового судебного решения.

Женщина из Соснового Бора отправится на скамью подсудимых по делу о попытке дачи взятки должностному лицу за содействие нелегальному пребыванию мигрантов. Следственными органами СК РФ по Ленинградской области завершена предварительная стадия расследования по уголовному делу в отношении местной жительницы, возраст которой составляет 38 лет. Ей предъявлено обвинение согласно пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ, касающейся передачи крупных сумм в качестве взятки.

Факты указывают на то, что обвиняемая участвовала в организации незаконного нахождения иностранцев на территории стройплощадки в Сосновом Бору. Во время профилактического рейда силами полиции были выявлены нарушения миграционных норм иностранцами, прибывшими без необходимой регистрации и пропуска в особую зону. Задержанные лица были препровождены в участок отдела МВД.

Обвиняемая целенаправленно предложила сотруднику полиции взятку размером в 200 тысяч рублей, рассчитывая избежать привлечения нарушителей к юридической ответственности и предотвращения их депортации из страны. Незаконные действия были своевременно предотвращены усилиями правоохранительных органов.

Собранные доказательства признаны достаточной базой для направления материалов дела в судебные инстанции для вынесения итогового судебного решения.

Фото: Piter.TV