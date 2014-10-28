Производство по иску продавца квартиры по "схеме Долиной" впервые прекращено в Петербурге

Дело закрыто на основании достижения сторонами согласия.

Городской суд Петербурга впервые завершил судебное разбирательство по спору о продаже жилья, инициированному обманутым покупателем, заключив мировое соглашение, предусматривающее возвращение собственности первоначальному собственнику и выплату денежной компенсации приобретателю. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

История началась в июле 2024 года, когда жительница Петербурга Маргарита продала свою квартиру Константину за 5 миллионов рублей. Позже выяснилось, что с апреля по август того же года неизвестные лица, выдававшиеся за сотрудников правоохранительных органов, Центрального банка и ФССП, оказывали на нее сильное психологическое воздействие, вынуждая быстро заключить сделку и отдать деньги преступникам якобы для сохранности средств. Осознав факт мошенничества, 17 августа 2024 года Маргарита обратилась в полицию, а позже, в ноябре, подала иск в суд с целью признать сделку недействительной.

Рассмотрев обстоятельства дела, 11 декабря 2025 года стороны заключили мировое соглашение, утверждающее аннулирование договора купли-продажи. Условия документа включают обязательство истца вернуть полученные от продажи 5 миллионов рублей ответчику посредством открытия безотзывного покрытого аккредитива, действующего до апреля 2026 года. Использование аккредитива возможно только после утверждения мирового соглашения судом. В свою очередь, Константин должен освободить жилое помещение и подписать акт передачи квартиры обратно Маргарите. Ключи от квартиры будут вручены в момент подписания акта приема-передачи.

Все судебные издержки, включая госпошлину, каждая сторона берет на себя индивидуально. Государственная пошлина, уплаченная Маргаритой, подлежит возврату из бюджета Петербурга. Дело закрыто на основании достижения сторонами согласия.

