Приговор за аферы при изучении лекарства от рака вынесен судом в Петербурге

Куйбышевским районным судом Петербурга завершилось рассмотрение уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве, совершенном при создании и тестировании онкологического лекарственного препарата. Информацию о вердикте обнародовала Объединённая пресс-служба судов города.

В 2021 году отечественными специалистами был разработан препарат для борьбы с раком. Проведение лабораторных исследований безопасности доверили двум учреждениям — научно-исследовательскому университету ИТМО и компании "Фармакоген", расположенной в Петербурге.

Предполагалось провести опыты на крысах с использованием специально оборудованного вивария, принадлежащего Ивановской сельскохозяйственной академии. Компания "Фармакоген" заключила договор стоимостью 50 тысяч рублей, подписанный в апреле, и представила выполненный акт спустя пять месяцев. Но выяснилось, что условия содержания грызунов не соответствовали стандартам, сама академия не имела необходимых ресурсов, а стоимость услуги не покрыла бы затраты на животных. В действительности сотрудница фирмы лишь ухаживала за животными и обеспечивала минимальный контроль состояния их здоровья.

Используя фиктивную документацию, обвиняемые присвоили 20 миллионов рублей и предъявили заказчику фальшивое заключение о низкой эффективности лекарства. Впоследствии повторные эксперименты подтвердили высокую действенность препарата. Помимо прочего, генеральный директор компании "Фармакоген" Захаров совершил хищение ещё 9,8 миллионов рублей в процессе изучения препаратов, предназначенных для оценки риска побочных эффектов медикаментов.

В итоге к уголовной ответственности привлечены четыре лица. Четвертый подозреваемый, Александр Александрович, объявлен в международный розыск. Остальные подсудимые признали вину, искренне раскаялись и частично компенсировали нанесённый ущерб. Руководство университета ИТМО просило учесть положительные характеристики профессора Виноградова и применить условное наказание.

Суд назначил наказания следующим образом: гендиректору ЗАО "Фармакоген" Захарову назначено 5,5 лет условного осуждения с пятилетним испытательным сроком, профессору Университета ИТМО Виноградову назначили 4 года условно с таким же испытательным периодом, сотрудник лаборатории Криштоп получил такое же наказание.

Иск на возмещение ущерба в размере 12,84 млн рублей был удовлетворён судом, арест на имущество осужденных оставлен в силе.

Фото: Piter.TV