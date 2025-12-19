Кириенко назвал анекдот про детей генерала неактуальным для России

Замглавы администрации президента России рассказал о том, что к власти в стране могут прийти граждане на основе открытых конкурсов.

Советский анекдот про "детей генерала" на государственной службе остался для нашего государства в прошлом. Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя администрации российского президента Владимира Путина Сергей Кириенко. Чиновник выступил на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом", организованной в рамках Международного конгресса государственного управления.

Когда запускался по поручению президента первый конкурс "Лидеры России" в 2017 году, я помню, что все вспоминали грустный советский анекдот: "Может ли сын полковника стать генералом?" Ответ был: "Нет, не может, потому что у генерала есть свои дети". Это был антипод, если хотите, от которого двигалась вся система. Сергей Кириенко, замглавы администрации президента России

Сергей Кириенко заметил, что на текущий момент в России функционирует открытая система, при которой любой человек может может подать заявку на государственные конкурсы, а также пойти учиться в школу губернаторов или школу мэров.

Фото и видео: Вконтакте / Президентская академия