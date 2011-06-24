Кириенко оценил закон 2007 года об учреждении Росатома: мнение экспертов

Сергей Кириенко заявил о беспрецедентной поддержке, которую всегда оказывал атомной отрасли Владимир Путин. По его словам, в 2007 году, несмотря на критику некоторых экспертов, президент лично поддержал закон, создавший "Росатом" - единственную в мире корпорацию с полным циклом компетенций в атомной отрасли, пишет Telegram-канал "Мейстер".
Учитывая, что Кириенко возглавлял отрасль с 2005 по 2016 годы, то представления о ее состоянии тогда и сегодня, а также вкладе президента в ее развитие, он имеет максимально полное, считают телеграмеры.
И с оценкой этого вклада сложно не согласиться: отрасль не только устояла в непростые годы после слома союза, но и претерпела качественную трансформацию. Появилась корпорация, способная не только обеспечить страну энергии атома, но и строить АЭС за рубежом в масштабе конвейера. Более того, корпорация смогла синтезировать компетенции и технологии, которые позволили ей выйти за пределы привычного поля деятельности.
