Эксперты прокомментировали запуск спутника Бион-М2

Запуск спутника Бион-М2, помимо множества эффектных фото, запечатлевших полет "Союза" с Байконура, характерен еще одним моментом, отмечает Telegram-канал "Мейстер". Первая серия "Бионов" запускалась с 1973 по 1996 год, на орбиту вышло 11 аппаратов. Последние два пуска – в 1992 и собственно 1996 году – были фактически реализацией советского задела. Последний и вовсе финансировался за американский счет.

В 2013 эксперимент возобновили, организатором "Бион-М №1" стал институт медико-биологических проблем (ИБМП) РАН. Сейчас на орбиту отправился "Бион М №2", с мышами, насекомыми, растениями, микроорганизмами и клеточными культурами на борту. Задача – эксперименты в рамках исследований параметров длительных космических перелетов.

Такие эксперименты в принципе имеет смысл проводить только в условиях, когда эти перелеты остаются среди перспективных целей космической программы. Иначе многие миллиарды рублей всегда найдется куда потратить. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия (Alexander Shatunov)