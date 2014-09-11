Эксперты прокомментировали увольнение российского посла в Нигере

Новость интересна прежде всего в разрезе российско-африканских связей.

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Игоря Громыко от должности посла в Нигере, исполняемой по совмещению. Несмотря на данное решение, господин Громыко продолжает исполнять обязанности посла Российской Федерации в Республике Мали. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", новость или прошла незамеченной, или отдавала кликбейтом, поскольку ряд источников подчеркнул, что президент уволил внука известного главы МИД СССР Андрея Громыко – Игоря.

Авторы поста считают, что новость интересна прежде всего в разрезе российско-африканских связей. Ведь уволили посла не вообще, а с должности по совместительству – он посол в Мали. В столице этой страны Бамако располагается совместное посольство России в Мали и Нигере.

Но в этом году в Нигере появится отдельное представительство России, и, соответственно, новый посол. То есть новость не про перипетии жизни представителей дипломатической династии, а про усиление позиций Москвы в дружественных странах Африки, которое идет по всем направлениям: военному, экономическому и, как мы видим, дипломатическому. Telegram-канал "Мейстер"

