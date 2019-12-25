Хабаровский судостроительный завод перейдет в собственность региона: мнение экспертов

В федеральных рамках, где он работал на гособоронзаказ в основном в части десантных катеров, он пока не востребован в связи с отсутствием в ближайшее время планов строить эту технику в большом количестве.

Переход Хабаровского судостроительного завода из собственности ОСК в региональную может быть лучшим вариантом сохранения предприятия, учитывая его профиль работы, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Сейчас завод по факту занят на обеспечении региональных перевозок, строя речные суда и суда река-море, как пассажирские, так и грузовые. В федеральных рамках, где он работал на гособоронзаказ в основном в части десантных катеров, он пока не востребован в связи с отсутствием в ближайшее время планов строить эту технику в большом количестве.

У регионов же спрос есть, и дальше возникает вопрос уже об организационной стороне, с кредитной линией и субсидиями, которая позволит и суда приобретать и заводу остаться в прибыли. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Хабаровский судостроительный завод