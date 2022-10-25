Эксперты прокомментировали слова Рубио о проекте будущих гарантий безопасности для Украины

Этот процесс может быть только многосторонним, и попытка оформить Украине какие-то гарантии за счет их отсутствия у России будет означать срыв процесса в целом.

Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что этот процесс может быть только многосторонним, и попытка оформить Украине какие-то гарантии за счет их отсутствия у России будет означать срыв процесса в целом.

Но гарантии для России предусматривают определенный набор обязательств со стороны стран НАТО, причем таких, чтобы их выполнение можно было контролировать, добавили телеграмеры. По факту это должна быть договоренность на уровне не ниже договора об обычных вооруженных силах в Европе, причем с работающей системой верификации и контроля, а также с правом вето Москвы на ряд решений внутри НАТО.

Пойдет ли на такой разговор НАТО, помимо США? Риторический вопрос, разумеется, не пойдет. Они не станут всерьез обсуждать гарантии для Москвы, даже если этого захотят США. Они будут тянуть время до момента, когда не почувствуют, что можно бросить переговорный процесс. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / U.S. Department of State