Акции европейских оборонных компаний падают после переговоров Трампа и Зеленского

Акции европейских оборонных компаний падают после встречи в Вашингтоне: немецкие Rheinmetall и Renk упали на 4,4% и 7,4% соответственно, французской Dassault Aviation - на 3%, итальянского Leonardo - на 8,23%. Чем ближе к миру, тем сложнее оправдывать рост бюджетных расходов на перевооружение, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

К примеру, ФРГ, надеявшейся использовать ВПК как способ перезапустить забуксовавшую экономику, ради чего поощряются амбициозные планы расширения производства того же Rheinmetall и вносились законодательные правки, позволяющие скрыть военные траты от общественности, уточнили авторы поста.

И хотя европейский ВПК не славится столь сильным лобби во власти, как американский, нет сомнений в том, что связанные с ним круги будут по возможности вредить мирному процессу, дискредитируя его и раздувая алармистские настроения. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere