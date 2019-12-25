В Северодвинске начались испытания крейсера "Адмирал Нахимов": мнение экспертов

Корабль радикально обновили – теперь он несет и больше ракет и более разнообразных типов, что, в сочетании с новой электроникой, радарами и прочим оборудованием.

В Северодвинске на испытания тем временем вышел "Адмирал Нахимов" – однотипный "Петру Великому" атомный ракетный крейсер, построенный в 1989 году. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", 26 последних лет, начиная с 1999, крейсер провел сначала на консервации, а потом в ремонте.

Корабль радикально обновили – теперь он несет и больше ракет и более разнообразных типов, что, в сочетании с новой электроникой, радарами и прочим оборудованием, позволяет ему решать куда более широкий круг задач, отметили авторы поста. Если исходно это был корабль, предназначенный в первую очередь для борьбы с вражеским флотом, то теперь он может в том числе атаковать удаленные наземные цели на расстоянии более 2000 км.

Предполагается, что "Петр Великий", сданный флоту в 1996, также вскоре встанет на ремонт, и работы на нем должны пройти уже заметно быстрее, учитывая накопленный опыт. Будем ждать, кораблей такого класса нашему флоту очень не хватает. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты рассказали, почему Трамп отказался от совместного общения с Зеленским и представителями ЕС.

Фото: ОАК (Эльдар Мансимов)