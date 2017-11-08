Эксперты рассказали, почему Трамп отказался от совместного общения с Зеленским и представителями ЕС

Это – ненужное Трампу продолжение войны, подчеркнули эксперты.

Причина отказа Трампа начинать разговор с совместного общения с Зеленским и ЕС проста, убеждены авторы Telegram-канала "Мейстер". Киев и Брюссель публично отвергают ряд пунктов потенциального "мирного урегулирования Путина-Трампа" и требуя от США безоговорочной поддержки Украины.

Это – ненужное Трампу продолжение войны, и разговаривать на этих условиях он не видит смысла, не говоря уже о том, что обсуждение европейских условий по факту дезавуирует ряд американских заявлений о согласовании гарантий для Украины и обмене территориями, подчеркнули эксперты.

Получается, что это было пустое сотрясание воздуха. Конечно, поведение Зеленского и ко может быть переговорной тактикой - попросить максимум и согласиться на меньшее. Но есть и большая вероятность разозлить Трампа, получив повторение февральской взбучки. От брюссельско-украинского упрямства в Вашингтоне должны были порядком устать. В этих условиях весьма вероятно что Европе и Киеву предложат выбор – или принимать согласованные Вашингтоном и Москвой условия "как есть", или продолжать войну самим, полностью за свой счет, и в условиях постепенного отказа США от санкционной войны с Россией. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / The White House