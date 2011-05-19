Эксперты прокомментировали визит Путина на Чукотку

Президент и глава региона обсудили доступность медицины, рост инвестиций, высокоскоростной интернет для российских городов в Арктике и иные вопросы развития региона.

На обратном пути с Аляски Владимир Путин посетил Чукотку. Беседа с губернатором региона Владиславом Кузнецовым была насыщенной, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Президент и глава региона обсудили доступность медицины, рост инвестиций, высокоскоростной интернет для российских городов в Арктике и иные вопросы развития региона. Кузнецов подчеркнул важность личной поддержки и внимания со стороны президента. Визиты в дальневосточные регионы показывают, что внутренняя политика имеет для Путина не меньшее значение, чем внешняя, уверены телеграмеры.

В своем напряженным графике он находит время и возможность, чтобы держать на контроле ситуацию в каждом из регионов, даже если они находятся в самых отдаленных от столицы уголках нашей страны. Также насыщенная повестка последних дней демонстрирует высочайшую работоспособность президента и способность выдержать самый высокий темп. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Официальный сайт президента РФ