Западные лидеры хотят организовать встречу Путина, Зеленского и Трампа в Европе: мнение экспертов

При этом за попыткой привлечения внимания европейцы даже не стараются придать осмысленность своим предложениям, считают телеграмеры.

Западные лидеры рассматривают возможность организации трехстороннего саммита с участием России, США и Украины в одном из городов Европы, сообщает Sky News. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что саммит в одном из городов Европы – это "хотелка" европейцев: тема встречи Путина и Трампа их явно задела, как и то, что они остались за бортом урегулирования.

Допустим, Россия согласится на встречу Путина с Зеленским в Европе – как это реализовать практически? Там, как мы помним, грозились исполнить ордер МУС в отношении Владимира Путина. В ЕС единственной площадкой могла бы стать Венгрия (страна вышла из юрисдикции МУС), но вот только Брюсселю это не понравится, учитывая отношения Орбана к Зеленскому и Украине. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere