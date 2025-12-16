На границе с Россией под Нарвой задержан гражданин Франции

Дойдя до ограждения, он сначала перекинул свои вещи на российскую сторону, после чего попытался перелезть через барьер сам.

В субботу, 6 июня, на эстонско-российской границе был задержан 26-летний гражданин Франции, предпринявший попытку незаконного пересечения кордона.

Как сообщает издание spb.aif.ru, иностранец решил пробраться в Россию пешком, двигаясь по дамбе Нарвского водохранилища. Дойдя до ограждения, он сначала перекинул свои вещи на российскую сторону, после чего попытался перелезть через барьер сам.

Однако завершить задуманное ему не удалось: действия нарушителя были пресечены эстонскими пограничниками. В тот же день российская сторона передала Эстонии личные вещи задержанного, которые он успел перебросить через границу.

Ранее в ФСБ заявили о расширении НАТО практики ограничения судоходства на Балтике.

Фото: Pixabay