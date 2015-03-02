В освобожденном российской армией Димитрове проживают 1,6 тыс. человек

Сергей Кириенко и Денис Пушилин провели рабочий выезд в освобожденном от ВСУ городе.

Население освобожденного от контроля киевского режима и Вооруженных сил Украины города Димитрова в Донецкой Народной Республике в настоящее время насчитывает 1,6 тысяч человек. Такой комментарий сделал первый заместитель руководителя администрации президента Владимира Путина Сергей Кириенко. Чиновник из Москвы посетил территорию в новом регионе страны вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным. Кириенко и Пушилин пообщались с местными жителями. От граждан поступили просьбы по улучшению снабжения и помощи от властей с оформлением социальных выплат. Также население озвучило чиновникам проблему замены украинских водительских прав и транспортных номеров на российские. С первого января такие документы больше не меняют. Глава ДНР Денис Пушилин заметил, что для освобожденных территорий сейчас действует особый порядок. Он пообещал проработать вопрос.

Значит, 1,6 тыс. человек нас ждали, да? Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента России

Сопровождавший его военнослужащий ответил чиновнику из Кремля утвердительно. Боец рассказал, что при сражениях за город местные жители помогали российским представителям водой и едой в случаях, если фиксировались перебои с доставкой. А уже после освобождения населенного пункта теперь военнослужащие помогают гражданским лицам.

