Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Генерал армии РФ призвал военных беречь себя в сражениях, но при этом выполнять поставленные руководством задачи.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Генерал армии поблагодарил солдат и офицеров за образцовое выполнение задач командования и пожелал им дальнейших успехов в противостоянии противникам. Видеоролик с мероприятия разместили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что государственные награды бойцы получили в соответствии с президентским указом Владимира Путина.

Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное - в стремлении к победе. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России заявило об уничтожении пулеметных точек ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России