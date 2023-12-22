"Запад" ликвидировал военные объекты противника на СВО.

Российский боевой расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" от 1-й гвардейской танковой армии при "Западной" группировке Вооруженных сил уничтожил пулеметные точки армии киевского режима в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление опубликовали специалисты пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что задача выполнена мотострелковым подразделением.

Военнослужащие продолжают наносить огневое поражение боевой технике и укрепленным сооружениям ВСУ... Из противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили пулеметные точки противника. пресс-служба Минобороны России

О выявленных целях противника расчету ПТРК сообщила разведка. При помощи средств осуществления объективного видеоконтроля и беспилотников они засекли работу солдат ВСУ, которые пытались помешать российским штурмовикам продвинуться вперед по территории. Координаты были переданы в пункт управления, а оттуда - задача поступила дежурившему "Фаготу".

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Фото и видео: Минобороны России