Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски

Полет сопровождали истребители Су-30см.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС от Воздушно-космических сил выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря, вблизи Аляски. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что летчики дальней авиации регулярно совершают подобные полеты не только над указанным регионом, но также над акваторией Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. При этом каждый полет осуществляется в строгом соблюдении международных норм и правил использования воздушного пространства.

Продолжительность полета составила более 11 часов. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие добавили, что истребительное сопровождение отечественным ракетоносцам обеспечивали экипажи самолетов Су-30см.

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Фото и видео: Минобороны России