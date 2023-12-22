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Артиллеристы РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ на красноармейском направлении

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"Центр" показал боевые кадры из зоны СВО.

Артиллеристы из "Центральной" группировки сил уничтожили полевой пункт боевого питания Вооруженных силы Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующую видеозапись в социальных сетях разместили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве подчеркнули, что удары совершались вблизи города Красноармейска, размещенного вблизи Авдеевки в Донецкой народной республики.

Группировка войск "Центр" нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на красноармейском направлении. В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены.

пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, красноармейск, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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