"Центр" показал боевые кадры из зоны СВО.

Артиллеристы из "Центральной" группировки сил уничтожили полевой пункт боевого питания Вооруженных силы Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующую видеозапись в социальных сетях разместили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве подчеркнули, что удары совершались вблизи города Красноармейска, размещенного вблизи Авдеевки в Донецкой народной республики.

Группировка войск "Центр" нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на красноармейском направлении. В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России