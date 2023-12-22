Артиллеристы из "Центральной" группировки сил уничтожили полевой пункт боевого питания Вооруженных силы Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующую видеозапись в социальных сетях разместили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве подчеркнули, что удары совершались вблизи города Красноармейска, размещенного вблизи Авдеевки в Донецкой народной республики.
Группировка войск "Центр" нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на красноармейском направлении. В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены.
пресс-служба Минобороны РФ
Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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