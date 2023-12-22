Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за минувший день проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 мая сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер подчеркнул, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия ликвидировала две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Краб" польского производства, три буксируемые гаубицы Д-30 и М198, а также семь минометных расчетов противника.

Операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены буксируемые гаубицы Д-20 и М777 в районе Стельмаховки и урочища Волчий. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Средства противовоздушной обороны поразили четыре дрона самолетного типа и один беспилотник коптерного типа, находящиеся на вооружении ВСУ. Армия киевского режима на данном направлении за сутки лишилась более 150 человек живой силы убитыми и ранеными, трех складов с боеприпасами, пяти пикапов и десяти пунктов управления БПЛА.

Российские Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России