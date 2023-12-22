Российские Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ

Военнослужащие использовали авиацию для ликвидации объектов ВСУ в зоне СВО.

Экипажи российских ударных вертолетов Ми-28НМ от армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно атаковали по подразделения Вооруженных сил Украины, расположенные в зоне ответственности "Южной" группировки. В пресс-службе министерстве по обороны страны отметили, что воздушные удары по объектам противника в зоне проведения специальной военной операции совершались неуправляемыми авиационными ракетами. Снаряды прилетели к замаскированной технике и живой силе противника.

Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. штурман боевого вертолета Ми-28НМ "Артем"

В профильном ведомстве добавили, что в результате боевого применения ракет все цели ВСУ были уничтожены. После нанесения удара российские экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны, а затем успешно вернулись в место своей временной дислокации.

Минобороны России сообщило об уничтожении "Градами" пунктов временной дислокации ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России