В МО рассказали о работе приграничной группировки сил по ликвидации военных объектов ВСУ.

Российские реактивные системы залпового огня "Град" группировки прикрытия государственной границы ликвидировали пункты временной дислокации, военную технику и живую силу армии киевского режима, расположенные в приграничном с Белгородской областью районе Украины. В пресс-службе министерства по обороне страны отметили, что артиллерия в круглосуточном режиме работает над нанесением точных ударов по объектам противника, фортификационным сооружениям, комплексам и живой силе местных террористических формирований.

В этот раз расчеты РСЗО "Град" уничтожили пункты временной дислокации с живой силой и военную технику противника. Боевики ВСУ попытались восстановить позиции и организовать новые огневые точки для нанесения артиллерийских и ракетных ударов. пресс-служба Минобороны РФ

Во время выполнения боевых задач наши артиллеристы дополнительно уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии ВСУ, места хранения боевых припасов и ГСМ. Командир ракетного взвода с позывным "Ока" объяснил журналистам, что за минувший день удалось поразить воздушными ударами три пункта дислокации противника, пять единиц автомобильной техники и до 15 человек личного состава ВСУ.

МО РФ заявило об уничтожении разведывательных БПЛА ВСУ "Тором-М2".

Фото и видео: Минобороны России