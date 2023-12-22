"Западная" группировка поразила цели в зоне СВО.

Российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" при 1-й гвардейской танковой армии от "Западной" группировки Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили разведывательные дроны противника. В пресс-служе министерства по обороне уточнили, что специалисты при поддержке средств противовоздушной защиты в круглосуточном режиме обеспечивают силам на земле надежный щит по угрозам, прилетающим из воздушного пространства.

Можем работать по всем типам целей, начиная от самолетов, вертолетов до всех типов БПЛА и крылатым ракетам. заместитель командира батареи с позывным "Рокфор"

В профильном ведомств уточнили, что экипаж комплекса "Тор-М2" занял позицию, а затем с поддержкой радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся беспилотники Вооруженных сил Украины. После этого техника произвела запуски ракет на уничтожение. Сбитые БПЛА местных боевиков использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.

Украинский пленный рассказал, что в ВСУ с солдатами поступают "как со скотиной".

Фото и видео: Минобороны России