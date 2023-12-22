Украинский пленный рассказал, что в ВСУ с солдатами поступают "как со скотиной"

По его словам, многим украинским военнослужащим на подготовку даются считанные дни.

Украинский военнопленный Олег рассказал, что командование ВСУ поступает с солдатами "как со скотиной". Его слова приводит Минобороны РФ.

Пленный отметил, что неподготовленных солдат отправляют "на ноль", а многим украинским военнослужащим на подготовку даются считанные дни. По его словам, некоторые из них отказывались идти на передовую.

Ранее в Минобороны сообщили, что морские пехотинцы уничтожили диверсионную группу ВСУ в Херсонской области.

Видео: Минобороны России