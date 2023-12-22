В Петербурге редицивист отобрал телефон у инвалида-колясочника и сдал в ломбард

Вырученные деньги мужчина потратил на покупку алкоголя.

Рецидивист, ограбивший инвалида-колясочника, предстанет перед судом в Петербурге. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следователей, 19 февраля 2024 года обвиняемый, находясь у д. 28, корп. 1 по пр. Энтузиастов, резким движением выхватил у инвалида-колясочника смартфон стоимостью 10 тысяч рублей и убежал. Потерпевший запомнил приметы уличного грабителя и обратился в правоохранительные органы.

Грабитель рассказал, что позже он сдал смартфон в комиссионный магазин за 5 тысяч рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на покупку алкоголя.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Невском проспекте задержали подозреваемого в краже у пожилой жительницы Шушар.

Фото: Piter.tv