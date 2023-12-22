На Невском проспекте задержали подозреваемого в краже у пожилой жительницы Шушар

Он похитил из стоявшей в спальне шкатулки ювелирные изделия и деньги.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже у пожилой женщины в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 марта обратилась 75-летняя петербурженка с сообщением о том, что 11 февраля из её дома в Шушарах 60-летний житель Псковской области, похитил из стоявшей в спальне шкатулки ювелирные изделия и деньги. Сумма материального ущерба составила 174 тысячи 400 рублей. Было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 1258 УК РФ (кража).

У дома 85 по Невскому проспекту вечером 6 мая подозреваемый был задержан.

Ранее в Ленобласти задержали домушника, перевозившего украденное на такси.

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