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В Ленобласти задержали домушника, перевозившего украденное на такси

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У подозреваемого уже есть шесть судимостей за подобные преступления. 

На трассе "Кола" в Ленобласти правоохранители задержали рецидивиста-домушника, перевозившего украденное на такси. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

На 30 км автодороги "Кола" 24 апреля был задержан 34-летний подозреваемый в краже из частного дома. Установлено, что вечером 23 апреля задержанный, повредив окно,  проник в частный дом и  гараж в массиве "Дунай" во Всеволожском районе Ленобласти, откуда похитил скутер, телевизор и мойку высокого давления. Ущерб владелец оценил в 180 тысяч рублей.

Примечательно, для того, чтобы перевезти украденное имущество, злоумышленник  заказал такси.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенная техника изъята. У подозреваемого уже есть шесть судимостей за подобные преступления. 

Ранее петербуржец подобрал портмоне, которое уронил турист, и стал фигурантом уголовного дела.

Видео: МВД

 

Теги: домушник, рецидивист
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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