29-летний рецидивист похитил велосипед Ново-Александровской улице и продал его

В Невском районе рецидивист похитил велосипед и продал его. Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего мужчины.

По версии следствия, ночью 25 мая 2025 года обвиняемый перерезал кусачками защитный трос и похитил велосипед, припаркованный у парадной дома 24, лит. А по Ново-Александровской улице. Общий ущерб составил 16 тысяч рублей.

Обвиняемый вину признал, пояснил, что нуждался в "легких" деньгах. Велосипед он продал, а полученные деньги потратил на своё усмотрение.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: unsplash (Robert Bye)