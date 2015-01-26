Задержан подозреваемый в краже иконы XIX века из "коммуналки" на Гороховой

Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские задержали подозреваемого в краже иконы XIX века из коммунальной квартиры. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 9 сентября к правоохранителям обратился 86-летний житель дома на Гороховой улице с информацией о том, что из его комнаты кто-то похитил старинную икону. Сумма ущерба составила 208 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В Советском переулке 10 сентября по подозрению поймали 41-летнего разнорабочего порта. Мужчина ранее неоднократно навещал пенсионера, помогал ему с хозяйством и приносил продукты. Икону изъяли.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти