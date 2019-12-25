Мужчина, похитивший мотоцикл за 190 тыс. рублей, предстанет перед судом в Петербурге
Сегодня, 12:54
Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 15 мая в надзорном ведомстве. 

В марте 2025 года фигурант похитил мотоцикл, припаркованный во дворе дома на проспекте Ветеранов. Он откатил байк в сторону и запустил двигатель путем замыкания электропроводки. Транспортное средство обвиняемый перегнал в гараж в Ленинградской области, а спустя время перекрасил в другой цвет. По словам злоумышленника, мотоцикл нужен был ему для личного пользования. Ущерб составил 190 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

