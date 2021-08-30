На Московском вокзале у петербурженки украли телефон

Она ненадолго оставила его на зарядке без присмотра.

На Московском вокзале раскрыли кражу мобильного телефона пассажирки. Об этом сообщили в СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции обратилась местная жительница с заявлением, что на Московском вокзале у неё пропал мобильный телефон. Она оставила свой смартфон на зарядке и ненадолго отошла. В это время телефон забрала 36-летняя жительница Подмосковья и ушла с вокзала.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемой женщины избрана мера процессуального принуждения- обязательство о явке.

Ранее 50-летний работник транспортной инфраструктуры забрал себе забытую в "Сапсане" сумку с вещами стоимостью 1,6 млн рублей.

Видео: СПб ЛУ МВД России на транспорте