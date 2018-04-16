50-летний работник транспортной инфраструктуры забрал себе забытую в "Сапсане" сумку с вещами стоимостью 1,6 млн рублей

Теперь он стал подозреваемым в краже.

Петербургские транспортные полицейские раскрыли кражу сумки с личными вещами на сумму более 1,6 млн рублей, забытой в "Сапсане". Об этом рассказали в Санкт-Петербургском ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть с заявлением обратилась 38-летняя москвичка с просьбой оказать содействие в розыске её сумки с личными вещами, забытой в высокоскоростном поезде "Москва – Санкт-Петербург".

После высадки всех пассажиров состав направился в вагонное депо Санкт-Петербург – Московский. Во время технической мойки один из сотрудников транспортной инфраструктуры, проверяя герметизацию вагонов, обнаружил на полке забытую кем-то сумочку. Он забрал чужую вещь и покинул вагон.

В сумке были ювелирные украшения, наручные часы, солнцезащитные очки и денежные средства в размере 1000 долларов США. Сумма причиненного ущерба составила более 1,6 млн рублей.

Подозреваемого 50-летнего работника транспортной инфраструктуры, проживающего в Ленинградской области, задержали. Похищенное имущество находилось у него дома. Сумка с содержимым изъята и будет передана законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото и видео: Санкт-Петербургское ЛУ МВД России на транспорте