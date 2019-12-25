Из квартиры в центре Петербурга похитили старинную икону

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

В Адмиралтейском районе Петербурга совершена кража иконы XIX века. Об этом пишет 10 сентября "Фонтанка".

Пропажу заметил 86-летний житель коммунальной квартиры в доме на Гороховой улице и обратился в полицию. В его комнату забрался неизвестный 1 сентября. По словам потерпевшего, ущерб составил около 208 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Злоумышленник разыскивается.

Фото: Piter.TV