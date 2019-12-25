  1. Главная
Из квартиры в центре Петербурга похитили старинную икону
Сегодня, 8:45
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

В Адмиралтейском районе Петербурга совершена кража иконы XIX века. Об этом пишет 10 сентября "Фонтанка". 

Пропажу заметил 86-летний житель коммунальной квартиры в доме на Гороховой улице и обратился в полицию. В его комнату забрался неизвестный 1 сентября. По словам потерпевшего, ущерб составил около 208 тыс. рублей. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Злоумышленник разыскивается. 

Ранее на Piter.TV: петербуржца, оплатившего покупки чужой банковской картой 19 раз, будут судить. В общей сложности было потрачено более 10 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гороховая улица, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

