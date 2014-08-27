  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца, оплатившего покупки чужой банковской картой 19 раз, будут судить
Сегодня, 16:37
85
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца, оплатившего покупки чужой банковской картой 19 раз, будут судить

0 0

В общей сложности было потрачено более 10 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). 

Как сообщили в надзорном ведомстве, 8 июля мужчина нашел на улице банковскую карту и в течение дня расплачивался ей в магазинах. В общей сложности было совершено 19 операций и потрачено более 10 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что фиктивный брак между петербурженкой и мигрантом, у которого есть своя семья, расторгнут по иску прокуратуры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии