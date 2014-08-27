Петербуржца, оплатившего покупки чужой банковской картой 19 раз, будут судить

В общей сложности было потрачено более 10 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Как сообщили в надзорном ведомстве, 8 июля мужчина нашел на улице банковскую карту и в течение дня расплачивался ей в магазинах. В общей сложности было совершено 19 операций и потрачено более 10 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

