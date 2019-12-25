  1. Главная
Фиктивный брак между петербурженкой и мигрантом, у которого есть своя семья, расторгнут по иску прокуратуры
Сегодня, 14:13
Женщина 3 года назад за 10 тыс. рублей согласилась фиктивно выйти замуж за приезжего.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения семейного законодательства и законодательства в сфере миграции. В марте 2022 года поженились 36-летняя местная жительница и 38-летний мигрант. Вместе они не проживали, общих детей не имели, рассказали 9 сентября в надзорном ведомстве. 

Иностранец проживает с другой женщиной с 2018 года, у них четверо детей. Как пояснила горожанка, с 2021 года она состоит в гражданском браке с другим мужчиной. Но 3 года назад за 10 тыс. рублей согласилась фиктивно выйти замуж за приезжего. 

Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием о признании брака недействительным. Требования удовлетворены. Также мигранту аннулировали разрешение на временное проживание в РФ. 

Ранее на Piter.TV: фиктивный брак с украинкой признан недействительным по решению суда в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

