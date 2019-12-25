Фиктивный брак с украинкой признан недействительным по решению суда в Петербурге

После регистрации супруги вместе не проживали, у них не было детей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения требований миграционного и семейного законодательства. Об этом рассказали 6 августа в надзорном ведомстве.

В марте 2020 года 40-летний местный житель заключил брак с 51-летней гражданкой Украины. После этого супруги вместе не проживали, у них не было детей.

Союз мужчины и женщины являлся фиктивным, его использовали для получения разрешения приезжей на временное проживание в РФ. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным, требования удовлетворены.

Ранее на Piter.TV: 46-летняя жительница Всеволожска за 30 тыс. рублей оформила фиктивный брак с мигрантом.

Фото: Piter.TV