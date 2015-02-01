На Сенной площади рецидивист избил металлической палкой 54-летнего мужчину

По предварительной информации, пострадавший не имеет определенного места жительства.

Наряд Росгвардии задержал рецидивиста, избившего мужчину на Сенной площади. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером 2 августа в правоохранительные органы обратились граждане, которые рассказали, что на Сенной площади нетрезвый гражданин металлической палкой нанес множественные удары по голове другому мужчине, а затем скрылся с места происшествия. Приметы нападавшего были переданы всем дежурным нарядам.

Около девяти часов вечера росгвардейцы задержали ранее судимого за особо тяжкое преступление 37-летнего гражданина, который подозревается в избиении мужчины. Пытаясь скрыться, злоумышленник бросил металлическую палку на площади, впоследствии она была изъята следственно-оперативной группой.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за убийства и причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, в 1 отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшего 54-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы головного мозга, лобной доли и грудной клетки. По предварительной информации, пострадавший не имеет определенного места жительства.

Также шестерых вандалов задержали петербургские росгвардейцы.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти